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Новый процесс по делу бухгалтера "Седьмой студии" начнется 30 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд 30 декабря начнет заново рассматривать уголовное дело о крупном мошенничестве бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Как напомнили в пресс-службе суда, ее дело будет рассмотрено в особом порядке, без рассмотрения доказательств, поскольку она ранее признала вину и пошла на сделку со следствием.

Весной 2019 года суд вернул это дело в прокуратуру, указав, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в хищениях бюджетных средств, выделенных на "Седьмую студию". В суде Масляева говорила, что не знакома с деталями обналичивания и хищений.

Мосгорсуд поддержал это решение Мещанского суда. Защита Масляевой и прокуратура безуспешно пытались его обжаловать. В итоге Верховный суд России по жалобе замгенпрокурора Леонида Коржинека обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть его "протест" по делу экс-главбуха "Седьмой студии". Суд указал, что изменение Масляевой позиции относительно изложения всех обстоятельств хищения и участников преступления не может быть основанием для возвращения уголовного дела в надзор.

Верховный суд также объяснил, что, если суд первой инстанции сомневается в том, что Масляева выполнила все условия заключенного с ней соглашения о сотрудничестве со следствием, он в праве перейти от рассмотрения уголовного дело в особом порядке к общему.

Президиум Мосгорсуда 19 ноября направил дело бухгалтера на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На процессе над остальными фигурантами Масляева заявила, что признает вину в том, что составляла фиктивные отчеты и работала с фирмами-обнальщиками. Также она рассказала о "черной кассе" "Седьмой студии" и отметила, что считает, что за время работы в организации она незаконно получила в общей сложности 5 млн рублей зарплаты.

Режиссер Кирилл Серебренников создал "Седьмую студию" для театрального проекта "Платформа" по продвижению современного искусства. Его и других фигурантов дела обвиняют в обналичивании и хищении 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры в 2011-2014 годах выделило на "Платформу". По делу также проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывшая руководитель департамента государственной поддержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Все они вину не признают.

Защита указывает, что все бюджетные средства "Седьмая студия" потратила на нужды "Платформы", а следствие ошибочно определило ущерб, только исходя из суммы обналиченного госфинансирования.

Кирилл Серебренников Юрий Итин Алексей Малобродский Мещанский суд Седьмая студия Платформа Минкультуры Нина Масляева

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