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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Роспотребнадзор вправе требовать изоляции любого, у кого заподозрят коронавирус

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сотрудники ее ведомства имеют право госпитализировать всех с подозрением на новый коронавирус.

"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказала Попова журналистам на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России для предотвращения распространения коронавируса подписан национальный план по предупреждению "завоза и распространения" этой инфекции на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин", - сказал Мишустин.

Роспотребнадзор Анна Попова

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