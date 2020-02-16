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В СПЧ сочли оскорбительным высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Зампред Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора назвала некорректным и оскорбительным высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

"На мой взгляд, это не просто некорректное высказывание представителя православной церкви. Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многоженство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжелое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой", - сказала Киркора "Интерфаксу" в воскресенье.

Она считает, что "унижать и оскорблять недопустимо ни одному мужчине".

"Решение не регистрировать свой брак не умаляет уважительного отношения, любви друг к другу двоих взрослых людей, не отменяет их договоренностей по отношению к имущественным взаимоотношениям друг с другом, и не лишает возможностей их детей на поддержку каждого из родителей", - отметила Киркора.

Вместе с тем она подчеркнула, что каждый "имеет право высказать свое позицию, но общество имеет право не согласиться; чем больше мы будем говорить о своем отношении к разным высказываниям, тем больше в обществе будет понимания".

Утром в воскресенье Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" заявил, что роль женщины в гражданском браке сродни бесплатной проституции.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - заявил он.

В РПЦ призвали не воспринимать слова Смирнова буквально.

СПЧ России Ирина Киркора

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