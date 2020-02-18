Багаж эвакуированным из Китая в Тюмень отдадут после выписки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Находящиеся на карантине россияне и иностранцы, которые 5 февраля были эвакуированы в Тюменскую область из китайского Уханя, получат свой багаж после выписки. Об этом сообщила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо журналистам во вторник.

"В отношении багажа, который проходил дезинфекцию, - он еще не выдан и под видеонаблюдением в отдельной комнате. Его будут выдавать, как только будут завершены все ограничительные мероприятия", - заявила Шарухо.

В свою очередь директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила, что сейчас постояльцы санатория получают обработанную паром верхнюю одежду. Информацию о плесени на выданной одежде, о которой написали в соцсетях, она не подтвердила.

"Выдается верхняя одежда, которая обрабатывалась горячим паром и укладывалась в подписанные пакеты. Возможно, часть вещей могла быть влажной. Никаких фотографий с плесенью мы не видели, влажными вещи могли быть после обработки", - сказала она.

Ранее помещенные на карантин писали в соцсетях, что не всем еще вернули багаж, а те, кому вернули, на некоторых вещах обнаружили плесень.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Всех эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санаторий вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.