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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

В Роспотребнадзоре пока не придумали, как обезопасить багаж эвакуированных

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - У эвакуированных из Уханя забрали багаж, его должны продезинфицировать и вернуть им к концу двухнедельного карантина, сообщила руководитель тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Как его дезинфицировать, в управлении пока не знают.

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Людям выдали все необходимое, а если им потребуется что-то еще, им это обеспечат, заверила чиновница. Ранее эвакуированные писали в инстаграме, что им выдали казенную одежду, а их собственную забрали. Им также запретили выходить из номеров под угрозой продления карантина еще на 14 дней. Троих положили в инфекционную больницу по причинам, не связанным с ОРВИ.

Чемоданы стоят в отдельной комнате. Их содержимое может быть инфицировано. Управление запросило у федерального Роспотребнадзора описание процедуры дезинфекции вещей.

"Никто не возьмет на себя ответственность их открыть, мы консультируемся. Как раз к моменту завершения карантина все продезинфицируем, и люди сами сложат свои чемоданы и отправятся по своим домам", - сказала Шарухо.

144 россиян и иностранцев вывезли из Уханя на двух военно-транспортных самолетах ВКС России. В пути их сопровождали военные врачи. Этих специалистов и пилотов по прилете направили на медицинское обследование. Эвакуированные в соцсетях назвали перелет тяжелым.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Ухань Китай Тюмень Роспотребнадзор Анна Попова Галина Шарухо

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