Эвакуированные из Уханя назвали даты выхода из-под карантина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированные из Уханя и помещенные на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью начали в соцсетях сообщать предполагаемые даты выезда оттуда - 19 или 20 февраля. Их поместили на строгий карантин 5 февраля.

"Была и "хорошая новость", что нас выпускают 19 числа. (...) Потом нам сказали, что выезд будет возможен в лучшем случае после 16:00 19 числа, а то и 20", - написала одна из эвакуированных в инстаграме.

По ее словам, им предложили выбрать, как их доставят домой - самолетом или поездом, а также попросили переписать заявление в РЖД.

Багаж вернули еще всем, делятся они в соцсетях. Те, кто багаж уже получил, обнаружили на некоторых вещах плесень. В тюменском управлении Роспотребнадзора ранее объясняли, что чемоданы и их содержимое людям вернут после дезинфекции, а как ее проводить, должны были решить в Москве.

В областном оперативном штабе по профилактике коронавируса сказали, что точная дата окончания карантина будет известна после получения анализов. Ранее чиновники говорили, что коронавирус ни у кого из эвакуированных не обнаружили.

Всего 5 февраля в Тюмень из Уханя двумя транспортными самолетами ВКС привезли 144 человека, в том числе иностранцев. Несколько человек оттуда перевели в инфекционную больницу, как говорилось, по причинам, не связанным с вирусной инфекцией. Остальные находятся в санатории и не могут выходить из номеров. Вместе с ними на карантине находятся медицинские специалисты.