Кабмин предложили наделить полномочиями по сохранению семейных ценностей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по поддержке и защите семьи, такая инициатива содержится в поступивших в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поправках в Конституцию ко второму чтению.

"Предлагается в статье 114 (Конституции) закрепить за правительством новые полномочия: обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей", - сообщил глава комитета Павел Крашенинников журналистам во вторник.

Он сказал, что к полномочиям кабмина также предлагается отнести деятельность по господдержке научно-технологического развития РФ, сохранению и развитию ее научного потенциала. Помимо этого, правительство предлагается наделить полномочиями по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным; развитию системы экологического образования, формированию экологической культуры.

Кроме того, кабинет министров получит право обеспечивать выполнение национальных проектов и федеральных программ; обеспечивать участие общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержке волонтерского движения.

"Такие поправки позволят повысить уровень правового регулирования этих вопросов. Кроме того, после внесения в Конституцию эти положения будут раскрываться в отраслевом законодательстве, и влиять на глобальные вопросы", - сказал Крашенинников.

Госдума 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Второе чтение было намечено на 11 февраля, но позже Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта. Рассмотрение поправок в Госдуме может состоятся 10 марта.