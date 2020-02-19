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Думский комитет одобрил поправку о персональной ответственности премьера перед президентом

Еще одна поправка дает президенту право председательствовать на заседаниях правительства

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки в Конституцию, регулирующие деятельность правительства. В частности, одобрена поправка о персональной ответственности премьер-министра перед президентом за работу правительства.

Изменение Конституции

Как сказал председатель комитета Павел Крашенинников, также рекомендованы к принятию поправки рабочей группы о новых полномочиях правительства.

В частности, предлагается закрепить за исполнительной властью обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; деятельность по господдержке научно-технологического развития России и по выполнению национальных проектов и федеральных программ.

Также правительство предлагается наделить полномочиями по охране окружающей среды и сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, а также по обеспечению участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержке волонтерского движения.

Также комитет одобрил поправки о запрете для председателя и членов правительства на счета и вклады за рубежом и на хранение наличных и ценностей в иностранных банках, расположенных за границей.

Эти поправки были подготовлены после встречи с президентом, отметил Крашенинников.

"Это как раз (подготовлено), исходя из встречи, я хочу обратить внимание на серьезность этих поправок. Впоследствии это будет выражено в соответствующих федеральных законах", - добавил глава комитета.

Комитет также одобрил поправку, которая закрепляет за президентом общее руководство правительством и право председательствовать на заседаниях правительства.

По словам Крашенинникова, в этой же главе, в статье 80 предлагается установить, что "президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране".

"Помимо этого, в статье 83 Конституции уточняется, что целью формирования администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий, - сообщил парламентарий.

Хроника 15 января – 19 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Госдума Конституция правительство администрация президента

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