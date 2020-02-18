Шестеро эвакуированных из Уханя решили задержаться после карантина и осмотреть Тюмень

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Всех, кого эвакуировали из Уханя и поместили в тюменский санаторий "Градостроитель" на две недели, отпустят из-под карантина 19 февраля, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова. Шестеро из них решили остаться в Тюмени на время "и поближе познакомиться" с городом.

Остальные разъедутся по домам, кто самолетом, кто поездом. Их организованно доставят аэропорт или на железнодорожный вокзал, пообещала чиновница.

Ни у одного из эвакуированных коронавирус не нашли, по результатам анализов в Тюменском НИИ патологии, сказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"По данным новосибирского "Вектора", пока готовы только 90 результатов, все тоже отрицательные, через час-полтора будут остальные и если они тоже будут отрицательные, то главный государственный санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина", - сказала она.

5 февраля в Тюмень из Уханя двумя транспортными самолетами ВКС привезли 144 человека, в том числе иностранцев, которые согласились на эвакуацию. Их поселили в противотуберкулезный санаторий "Градостроитель" в 30 км от города в малолюдной местности. Несколько человек оттуда перевели в инфекционную больницу, как говорилось, по причинам, не связанным с вирусной инфекцией. Остальные находятся в санатории и не могут выходить из номеров. Вместе с ними на карантине находятся медицинские специалисты.

Чемоданы эвакуированных им начали выдавать после дезинфекции.