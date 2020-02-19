Суд принудительно госпитализировал вторую сбежавшую из больницы петербурженку

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Петербурга через суд добился принудительного помещения под медицинское наблюдение еще одной пациентки, сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы .

"Невский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к Анне Рыбаковой", - огласила решение судья Светлана Петий.

Согласно решению суда, Рыбакова принудительно помещается под медицинское наблюдение в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля. Ее выпишут при отсутствии клинических проявлений вирусной инфекции и получении двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

Исполнение решения о доставке Рыбаковой в больницу суд возложил на судебных приставов.

Между тем сама ответчица в суд не пришла, ее интересы представлял адвокат по назначению.

Суд посчитал возможным рассматривать дело в отсутствии Рыбаковой "в связи необходимостью скорейшего рассмотрения и учитывая общественную опасность, которое может нести данное лицо". "Мы пытались ее известить, просили о содействии 23-й отдел полиции. Дверь квартиры никто не открыл, повестка в суд так и осталась в почтовом ящике. (...) Суд принял все необходимые меры для извещения Рыбаковой", - сообщила ранее Петий.

Ранее сообщалось, что Боткинскую больницу в Петербурге самовольно покинули четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, одну в клинику вернул суд.

В среду стало известно, что главврача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева уволили. Он руководил этим медучреждением с 1994 года.