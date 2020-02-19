Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:06

Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус

Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус
Фото: Максим Туманов/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым.

Новый коронавирус в Китае

"Сегодня трудовой договор с Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Этим пунктом ТК в качестве допоснований для прекращения трудового договора с руководителем организации называется принятие уполномоченным органом юридического лица или собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора. Причины принятия решения в комитете не прокомментировали.

Между тем ранее сообщалось, что больницу самовольно покинули четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, одну в клинику вернул суд. Аналогичный иск Роспотребнадзора к четвертому сбежавшему рассматривается в суде в среду.

Яковлев работал главным врачом больницы имени Боткина с 1994 года.

Петербург Алексей Яковлев

Новости по теме

Новости
Миллиарды полковника Захарченко

Ударивший экс-полковника Захарченко заключенный оштрафован на 5 тыс. рублей

Половина пациентов психинтернатов в РФ неграмотны, 22% - дееспособны

Половина пациентов психинтернатов в РФ неграмотны, 22% - дееспособны

Экс-директор по продажам в Facebook в РФ стал гендиректором российского отделения Spotify

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Новый коронавирус в Китае

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ведомости" сообщили о риске сильного подорожания билетов на Камчатку

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');