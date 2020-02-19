Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым.

"Сегодня трудовой договор с Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Этим пунктом ТК в качестве допоснований для прекращения трудового договора с руководителем организации называется принятие уполномоченным органом юридического лица или собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора. Причины принятия решения в комитете не прокомментировали.

Между тем ранее сообщалось, что больницу самовольно покинули четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, одну в клинику вернул суд. Аналогичный иск Роспотребнадзора к четвертому сбежавшему рассматривается в суде в среду.

Яковлев работал главным врачом больницы имени Боткина с 1994 года.