Не явившуюся в суд беглянку из больницы в Петербурге будут искать приставы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Служба судебных приставов займется поиском петербурженки Анны Рыбаковой, не пришедшей на судебное заседание по иску главы городского Роспотребнадзора о ее принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу, сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Губарева.

"Исполнение решения Невского районного суда возложено на службу судебных приставов, и в соответствии с их полномочиями они будут осуществлять розыск с привлечением сотрудников полиции", - сказала Губарева журналистам в среду.

Ранее Невский районный суд постановил принудительно поместить Рыбакову под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу как минимум до 24 февраля, при этом выписать ее могут только в случае получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Ответчица в суд не явилась.

По словам представителя Роспотребнадзора, Рыбакова сама обратилась в поликлинику с признаками ОРВИ, после чего ее госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу для проверки на наличие коронавируса. Позже женщина сбежала из стационара.

Это не первый такой случай в Петербурге. В понедельник Петроградский суд вынес решение о принудительном помещении под медицинское наблюдение сбежавшей из стационара больницы имени Боткина Аллы Ильиной, которая после возвращения из Китая была госпитализирована с симптомами вирусной инфекции.