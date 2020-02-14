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Парковка в Москве будет бесплатной 23-24 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Жители столицы смогут бесплатно оставить свой автомобиль 23 и 24 февраля на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в пятницу.

"Интенсивность движения транспорта в городе по праздникам традиционно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества", - сказал Ликсутов сайту мэрии Москвы.

23 и 24 февраля не потребуется плата за парковку на стоянках рядом с театрами, музеями, площадками фестивалей и выставочными залами в центре города.

Ликсутов уточнил, что плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Москва

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