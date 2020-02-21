Экс-замгубернатора Новгородской области получил 7 лет колонии за аферу с 255 млн руб.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в пятницу приговорил бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Бориса Воронцова к семи годам колонии общего режима за многомиллионное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, суд оштрафовал его на 3 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.

По версии следствия, Воронцов, который в 2008-2010 годах работал первым заместителем губернатора Сергея Митина, в 2013 году получил в Россельхозбанке кредит на 255 млн рублей. Согласно сведениям региональных управлений ФСБ и МВД, для получения кредита он подал в банк заведомо ложные документы. Деньги он в итоге банку не вернул и как минимум частично потратил на цели, не указанные в кредитных документах.

В 2014-2016 годах обвиняемый приобрел через свою фирму и перепродал подконтрольным ему же организациям имущественный комплекс в новгородском городе Старая Русса, после чего получил из бюджета в качестве возмещения НДС и легализовал более 6 млн рублей.

Кроме этого, Воронцов помог 48-летней петербургской предпринимательнице с помощью ложных сведений получить в новгородском банке кредит более чем на 136 млн рублей, предназначавшийся на реконструкцию двух гостиниц. Кредитные деньги женщина с помощью фиктивных договоров легализовала через подконтрольные ей фирмы и потратила на собственные нужды.

В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб. На их имущество стоимостью около 300 млн рублей был наложен арест. Воронцов около года находится под стражей и полностью признал вину. Суд над ним проходит в особом порядке - он предусматривает упрощенное рассмотрение дела без вызова свидетелей, а также значительное смягчение наказания.

По данным пресс-службы Новгородского облсуда, директора регионального отделения Россельхозбанка Максима Малькова обвинили в коммерческом подкупе: за предоставление Воронцову кредитов на 255 млн рублей Мальков получил от него 4,5 млн рублей, автомобиль Cadillac стоимостью 1,3 млн рублей и право на коммерческое помещение стоимостью 3,4 млн рублей. Суд арестовал банкира. Признал ли он вину, пока не сообщается.