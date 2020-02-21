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Мосгорсуд 11 марта рассмотрит жалобы на арест полицейских из "дела Голунова"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 11 марта рассмотрит апелляции на арест бывших полицейских Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, которых обвиняют в фальсификации улик против журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Дату рассмотрения жалоб назвала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Защита двух других фигурантов дела - Дениса Коновалова и Игоря Ляховца - еще не подавала в суд такие апелляции. Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин ранее обещал оспорить решение об аресте его подзащитного.

30 января Басманный суд арестовал до 29 марта всех пятерых.

Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев - это бывшие сотрудники УВД по ЗАО Москвы, Ляховец - их бывший начальник. Ляховец, которого следствие считает организатором задержания Голунова по делу о наркотиках, вины не признает и считает освобождение журналиста политическим решением.

Коновалов на очной ставке с Ляховцом заявил, что бывший начальник велел ему подбросить Голунову наркотики, и полностью признал вину, говорил 19 февраля его адвокат.

По версии следствия, 6 июня 2019 года четверо полицейских под руководством Ляховца подбросили журналисту незаконно приобретенные наркотики, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК и ч. 2 ст. 286 УК).

Всех пятерых задержали в конце января.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов МВД Москва Басманный суд Денис Коновалов Акбар Сергалиев Мосгорсуд Игорь Ляховец

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