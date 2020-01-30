Подозреваемый организатор "дела Голунова" считает освобождение журналиста политическим решением

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший начальник отделению по контролю за оборотом наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец считает освобождение Ивана Голунова от уголовной ответственности политическим решением, а свое уголовное дело - "возмездием". Он заявил это в Басманном суде.

Следствие считает Ляховца организатором незаконного задержания журналиста в июне и фальсификации доказательств его вины по делу о покушении на сбыт наркотиков. Мотивом их было продвижение по службе и личная выгода, полагают следователи.

Ляховец вину отрицает. По его словам, в материалах дела нет сведений о причастности его и его бывших подчиненных к преступлению, "кроме показаний Голунова, других сотрудников".

"Все знают, что ситуация просто политическая, и 7 июня, после задержания Голунова, дело перешло из правовой плоскости в плоскость политическую. Всем известны, по каким причинам - и следствию - отпустили Голунова. И достаточно доказательств... Это не его заслуга и его адвоката. (...) Просто было сказано, что пять сотрудников должны быть наказаны. Это просто такой акт возмездия", - отметил Ляховец.

Перед судом он говорил членам Общественной наблюдательной комиссии, что журналиста освободили не в связи с его невиновностью, а под давлением общественности.

Ляховец также заявил суду, что на него давит следствие.

"Мне были сказано, что мне создадут "особые условия", чтобы память лучше заработала, чтобы я дискредитировал и оговорил себя и своих сотрудников", - сказал он.

Членам ОНК он говорил, что ему предлагали оговорить себя и бывших подчиненных в обмен на помещение под домашний арест вместо СИЗО. Он также отмечал, что в день задержания Голунова 6 июня он был в отпуске, но консультировал подчиненных по телефону.

В суде Ляховец сообщил, что у него имеется заболевание головного мозга, малолетний ребенок на иждивении и престарелые родители. Следователь Шачнев заявил, что данных о тяжелых заболеваниях у бывшего полицейского нет, ничто не мешает содержать его под стражей. "Обладая обширными связями в правоохранительных органах, прекрасно понимая, как ведется оперативно-розыскная деятельность, Ляховец может скрыться или давить на свидетелей", отметил он.

Ранее в этот день были арестованы бывшие сотрудники отделения, которое возглавлял Лиховец, - Роман Феофанов и Денис Коновалов. Они также вину отрицают. Адвокат Феофанова отмечал, что обыск дома у Голунова санкционировал бывший начальник УВД по ЗАО Москвы генерал-майор Андрей Пучков. Пучков был уволен после освобождения журналиста по представлению главы МВД Владимира Колокольцева. В деле он не фигурирует.

По делу также проходят бывшие подчиненные Ляховца Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров проходит по делу свидетелем. На допросе он сказал, что не знал, что делали с Голуновым его подчиненные.

Фигурантам дела вменяют фальсификацию доказательств, хранение наркотиков и превышение должностных полномочий.