Бывшие полицейские пожаловались на давление следствия по "делу Голунова"

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Задержанные по "делу Ивана Голунова" бывший замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец и оперативник этого подразделения Максим Уметбаев заявили, что на них давит следствие и их склоняют к самооговору. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Правозащитники посетили подозреваемых в изоляторе временного содержания на Петровке утром в четверг. Днем Басманный суд должен рассмотреть ходатайства следствия об их аресте. Их обвиняют в хранении наркотиков, фальсификации улик и превышении должностных полномочий. Дениса Коновалова члены ОНК повидать не смогли, его уже передали конвою для доставки в суд. Акбар Сергалиев разговаривать с ними отказался. Роман Феофанов заявил, что вину не признает и что давления на него не оказывается, отметила Литвинович.

Ляховец заявил правозащитникам, что ему предложили оговорить себя и сотрудников, чтобы оказаться под домашним арестом, за отказ ему пригрозили арестом.

"Сообщил, что в день задержания Голунова находился в отпуске и "лишь давал советы другим сотрудникам по телефону". Считает, что на суде "все предрешено". Виновным себя не признает. Говорит, что Голунов "был реабилитирован под давлением общественности"", - написала Литвинович.

По ее словам, Ляховца поместили в одну камеру с ранее судимым гражданином, Уметбаева - с обвиняемым в вымогательстве. Литвинович назвала это нарушением закона о содержании под стражей.

Уметбаев рассказал, что присутствовал только "полтора часа на обыске, ходил, пристегнутый наручником к Ивану Голунову, в задержании не участвовал". Обвинение в хранении наркотиков он назвал "бредовым".

О задержании четырех бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО и бывшего начальника этого отделения стало известно 29 января.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, но остался в статусе свидетеля, утверждал осведомленный источник "Интерфакса". По его данным, на допросе Щиров говорил, что не знал о действиях своих подчиненных.

Пятеро обвиняемых на допросах вину не признали, говорил источник "Интерфакса".

По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. В СК эти действия расценили как фальсификацию доказательств по уголовному делу. Следователи также решили, что наркотики, которые подбросили журналисту, полицейские незаконно приобрели, незаконно перевозили и хранили.