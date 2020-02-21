Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседавший в Брюсселе, обнародовал в ночь на пятницу заявление, в котором призвал прекратить военное наступление правительственных войск Сирии в провинции Идлиб.

"Новое военное наступление в Идлибе сирийского режима и его сторонников, вызывающее огромные человеческие страдания, недопустимо. ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия", - говорится в документе.

Также Евросоюз призвал все стороны конфликта "в полной мере соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека и обеспечить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ ко всем нуждающимся".

"ЕС вновь самым решительным образом повторяет свои призывы ко всем сторонам установить надежное прекращение огня, гарантировать защиту гражданских лиц и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - отмечается в заявлении глав государств и правительств стран ЕС.

Евросоюз подтвердил свою поддержку политическому решению конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике.

"Привлечение к ответственности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека имеет первостепенное значение. По этой причине ЕС повторяет свой призыв передать ситуацию в Сирии в Международный уголовный суд", - подчеркивается в документе.

Участники саммита заверили в приверженности Евросоюза усилению его гуманитарной помощи наиболее уязвимому гражданскому населению в Идлибе.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации, которая помимо одноименной провинции Идлиб включает часть территорий соседних Латакии, Хамы и Алеппо, в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет Дамаск в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

В четверг турецкие вооруженные силы провели наступление на позиции сирийских войск, вошедших в феврале восточные районы провинции Идлиб. В результате погибли двое турецких и 50 сирийских военных.

В свою очередь российские военные заявили, что турецкая артиллерия оказала поддержку боевикам, атаковавшим подразделения сирийской армии в Идлибе, поэтому по просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС России нанесли по ним удар. После обращения российских военных огонь с турецкой стороны был прекращен, добавили в российском Центре по примирению сторон в Сирии.