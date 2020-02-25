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Путину предложат перенести в федеральные законы часть поправок к Конституции

В частности, ряд предложений могут перенести в закон о Российской академии наук

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Руководители рабочей группы по подготовке поправок к Конституции на встрече с президентом 26 февраля доложат, какие из поступивших предложений лучше перенести в отраслевые федеральные законы. Об этом сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева.

Изменение Конституции

"Поручено рассмотреть все поправки, в том числе те, которые не войдут в проект Конституции, и если, как он сказал, есть интересные, важные для будущего России, включить их в качестве предложений для совершенствования отраслевого законодательства. Завтра на встрече с президентом, которая состоится в Кремле, я должна об этом доложить", - сказала она на заседании президиума РАН.

По словам Хабриевой, среди предложений могут быть поправки в семь федеральных законов, в их числе - в закон о Российской академии наук.

В свою очередь, президент Академии Александр Сергеев заявил, что РАН рассчитывает изменить статус академии в законодательстве, для этого сначала будут предложены поправки в Конституцию, а за ними, как надеются академики, последует разработка нового закона о РАН.

По его словам, академики хотят, чтобы РАН обрела организационно-правовую форму "государственная академия наук", тогда как в профильном законе о РАН организационно-правовой формой Академии названо "бюджетное учреждение" (ФБГУ). В связи с этим он попросил членов президиума "проникнуться важностью момента" и срочно, в ближайшие дни сформулировать свои поправки.

Ранее сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что работа по подготовке текстов "вышла на финишную прямую", и участники группы готовят представить готовые наработки Владимиру Путину 26 февраля.

Павел Крашенинников РАН Академия Талия Хабриева Владимир Путин Александр Сергеев

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