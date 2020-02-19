Профильный комитет рекомендовал поддержать поправку о неприкосновенности экс-президентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию уже действующие положения о неприкосновенности президента после отставки.

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова эта норма войдет в новую статью 92.1.

"В настоящее время нормы о неприкосновенности и порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в федеральном законе № 12-ФЗ "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", - напомнил он.

Перенос на уровень Конституции делает эту норму "более стабильной", отметил депутат.

Сейчас по закону экс-президентов нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если их проводят в рамках производства по делам, связанным с исполнением полномочий президента.

За тяжкое преступление экс-президента лишить неприкосновенности можно. Для этого председатель СКР должен получить на это разрешение Госдумы и Совета Федерации.

Также комитет одобрил поправку с уточнением полномочий Совета безопасности России, который возглавляет президент. С ее принятием в статье 83 будет указано, что "президент формирует Совет безопасности в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

Сейчас статус и функции Совета безопасности определены в федеральном законе "О безопасности".