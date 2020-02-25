Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ Павел Крашенинников Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Преамбулу к Конституции на данный момент менять не планируется, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников.

"На данный момент мы преамбулу не трогаем, считаем, что мы можем без этого обойтись", - сказал Крашенинников во вторник журналистам.

Ранее в феврале Крашенников высказывался против внесения изменений в вступление к Основному закону. "Что касается Преамбулы, мое личное мнение, что ее лучше не трогать", - говорил парламентарий.

На заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ неоднократно звучали предложения внести правку в преамбулу к Конституции. Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены.

13 февраля стало известно, что все предлагаемые для включения в преамбулу Конституции вопросы пока отложены. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Ранее в феврале сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.

Об идее изменения преамбулы Основного закона РФ стало известно в январе. "Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы", - сообщил Клишас 23 января.

Преамбула в Конституции РФ - это вступление к основному закону России, которое выражает волю народа.