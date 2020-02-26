Поиск

Главред "Эха Москвы" раскритиковал схему голосования по Конституции

Он выступил против ограничения возможностей наблюдать за голосованием

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой возражения по предложенной процедуре голосования по поправкам в Конституцию. Он выступил против мер, ограничивающих наблюдение за голосованием.

Изменение Конституции

"Некоторые форматы в той модальности, в которой они были предложены, вызывают опасения, возражения и неприятие. Считаю, что их применение подорвет легитимность общероссийского голосования в целом", - говорится в письме Венедиктова (есть в распоряжении "Интерфакса").

В частности, он раскритиковал ограничение числа наблюдателей, а расширение возможностей надомного и досрочного голосования назвал избыточным. Он отметил, что за досрочным голосованием "всегда очень трудно наблюдать" и его сложно "верифицировать". Сочетание этих мер "приведет к дискредитации результатов голосования", предупредил он.

Венедиктов также потребовал организовать видеонаблюдение везде, где оно велось и на президентских выборах.

Также он выступил против планов открыть пункты для голосования на предприятиях непрерывного цикла: "Очевидно, что и там наблюдение будет ограничено в силу естественных причин".

Хроника 15 января – 26 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Алексей Венедиктов ЦИК Элла Памфилова Конституция

Новости по теме

Новости

Глава МВД РФ признал нехватку аттестованных кадров в ведомстве

Путин потребовал от МВД максимально жесткой реакции на произвол со стороны полицейских

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

В Кремле назвали личным мнением слова Суркова про обнуление президентских сроков

В Кремле назвали личным мнением слова Суркова про обнуление президентских сроков

Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе

В руководстве "Единой России" отвергли планы слияния партии с ОНФ

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Сбербанк начал создавать конкурента "Яндексу.Авто"

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');