Главред "Эха Москвы" раскритиковал схему голосования по Конституции

Он выступил против ограничения возможностей наблюдать за голосованием

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой возражения по предложенной процедуре голосования по поправкам в Конституцию. Он выступил против мер, ограничивающих наблюдение за голосованием.

"Некоторые форматы в той модальности, в которой они были предложены, вызывают опасения, возражения и неприятие. Считаю, что их применение подорвет легитимность общероссийского голосования в целом", - говорится в письме Венедиктова (есть в распоряжении "Интерфакса").

В частности, он раскритиковал ограничение числа наблюдателей, а расширение возможностей надомного и досрочного голосования назвал избыточным. Он отметил, что за досрочным голосованием "всегда очень трудно наблюдать" и его сложно "верифицировать". Сочетание этих мер "приведет к дискредитации результатов голосования", предупредил он.

Венедиктов также потребовал организовать видеонаблюдение везде, где оно велось и на президентских выборах.

Также он выступил против планов открыть пункты для голосования на предприятиях непрерывного цикла: "Очевидно, что и там наблюдение будет ограничено в силу естественных причин".