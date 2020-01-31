В Москве создадут штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве при Общественной палате региона будет создан общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, объявил глава столичной ОП Константин Ремчуков.

На площадке палаты организуют круглые столы и другие формы обсуждения поправок, как только каждая поправка "прояснится более содержательно", добавил он. Это будет сделано, чтобы после второго чтения законопроекта о поправках была возможность выяснить, что о них думают москвичи.

Зампредседателя ОП, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что в штаб по наблюдению должны войти сторонники поправок, их противники и сторонники бойкота голосования.

"На этих выборах будет три партии: это партия "да", партия "нет" и партия "бойкот". Нам абсолютно очевидно необходимо иметь в штабе представителей всех этих трех партий. Вне зависимости от отношения к поправкам люди должны быть уверены, что как они проголосовали, так их голоса и посчитали", - заявил он.

Технической задачей штаба он назвал обеспечить, чтобы граждане были уверены в правильном учете своего голоса, точности подсчета и отсутствии вбросов.

Формат голосования по поправкам еще не определен. Законопроект с изменениями в Конституции президент Владимир Путин внес в Госдуму 20 января. Депутаты уже приняли его в первом чтении. Второе чтение должно пройти в феврале, пока рабочая группа по подготовке поправок и депутаты обсуждают возможность внести в законопроект другие поправки.