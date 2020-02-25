Песков допустил, что дата голосования по поправкам в Конституцию может определиться в среду

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию в среду может обсуждаться и дата всенародного голосования по пакету этих поправок, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден", - сказал он. По его словам, пока никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее во вторник сопредседатель рабочей группы, академик Талия Хабриева сообщила, что дата голосования может быть объявлена 26 февраля. На встрече президенту будут представлены подготовленные группой тексты и поправки, эта работа "вышла на финишную прямую", сказал другой сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Хабриева также отметила, что часть поправок будет рекомендована для перенесения в отраслевые федеральные законы.

20 января президент внес в Госдуму готовый законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ прошел первое чтение. Ко второму чтению к нему поступили сотни предложений, как в рабочую группу, так и в Госдуму. Часть этих инициатив комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал включить в президентский законопроект во втором чтении. От предложений изменить преамбулу Основного закона рабочая группа решила отказаться.

Предполагается, что в законопроект также будет включено положение о всенародном голосовании по этим поправкам. Путин ранее одобрил идею провести его в будний день, который для этого будет объявлен выходным. Источник "Интерфакса", близкий к рабочей группе, допустил, что голосование могут назначить на 22 апреля.