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Еще один фигурант дела "Сети" заразился туберкулезом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У фигуранта дела "Сети" (террористическая организация, запрещена в России) Армана Сагынбаева диагностировали туберкулез, ему оказывают необходимую медпомощь, заявили в УФСИН Пензенской области. Ранее сообщалось, что туберкулезом в открытой форме заразился его подельник Василий Куксов.

Ранее о том, что у Сагынбаева нашли закрытую форму туберкулеза, "Медиазоне" рассказала его мать Елена Стригина.

Во ФСИН сообщили, что Сагынбаева поместили в медчасть СИЗО УФСИН Пензенской области. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Его лечат "в соответствии со стандартами и протоколами оказания медпомощи".

"Осужденному регулярно проводятся лабораторные и инструментальные исследования. В учреждении работает квалифицированный медицинский персонал, необходимые для лечения медикаменты имеются в полном объеме", - отметили в УФСИН.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых фигурантов пензенского эпизода дела "Сети". Им назначили сроки от шести лет до 18. Сагынбаев приговорен к шести годам, Куксов - к девяти. По версии следствия, они готовили резонансные теракты, чтобы дестабилизировать обстановку в России.

Они вину не признали и говорили, что дали признательные показания под пытками. Приговор все они обжаловали. В поддержку осужденных проводятся различные акции и публикуются открытые письма с требованием пересмотреть дело.

Московский окружной военный суд в январе 2019 года признал "Сеть" террористическим сообществом.

Пензенская область Сеть

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