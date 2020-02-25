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Адвокаты фигурантов дела "Сети" отвергли возможность их причастности к убийству

Они обсудят возможность выступить с единым заявлением о публикации "Медузы"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты фигурантов дела "Сети" (террористическая организация, запрещена в России) отвергли возможную причастность их клиентов к убийству, о котором на прошлой неделе написала "Медуза". Некоторые из них собираются обсудить коллективное заявление защиты в связи с этой публикацией, пишет "Коммерсантъ".

Оксана Маркеева, адвокат Дмитрия Пчелинцева, который получил самый жесткий приговор - 18 лет строгого режима, заявила, что "ребята признались бы под пытками в убийстве, если бы оно имело место". Она также считает, что "если бы у следствия был хотя бы малейший намек на то, что ребята каким-то образом причастны" к двойному убийству, они бы за это зацепились и не отпустили бы.

Александр Федулов, адвокат Василия Куксова (девять лет колонии) заявил, что, если убийство и было, его доверитель к нему "точно не имеет никакого отношения".

Сергей Моргунов, адвокат Ильи Шакурского (16 лет строгого режима) согласен, что следствие не могло бы оставить без внимания "хоть какую-то информацию" о возможном убийстве. Он добавил, что права его доверителя "не нарушаются озвученной информацией" и потому он "не хотел бы говорить о ней с подзащитным".

По словам Маркеевой, в ближайшие дни адвокаты сделают коллективное заявление о публикации "Медузы", но сначала должны обсудить это друг с другом и со своими подзащитными. Такую возможность также допустили Станислав Фоменко, адвокат Андрея Чернова (14 лет колонии) и Ольга Голованова, адвокат Максима Иванкина (14 лет колонии). Адвокат Кулькова Кабанов заявил, что вопрос о коллективном заявлении защиты пока не обсуждается.

"Медуза" 21 февраля выпустила статью об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Екатерины Левченко, которую до сих пор не нашли. Они пропали 31 марта 2017 года. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" - Иванкиным, Пчелинцевым, Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России. По сведениям издания, Полтавец признался, что пара была убита по приказу Пчелинцева.

Материалы дела "Медузе" предоставил знакомый пензенских фигурантов Илья, который "проводил собственное расследование" и говорил, что хочет помочь "объективно невиновному Василию Куксову". Некоторые из опрошенных "Коммерсантом" адвокатов сказали, что знают об Илье с середины 2019 года и подозревают, что это провокатор силовиков. Адвокат Шакурского Моргунов считает необходимым проверить, как Илья получил материалы дела, на которые сослалась "Медуза".

По словам адвоката Федулова, Илья писал ему и предлагал, в частности, встретиться с журналистами Russia Today, но Куксов просил своего защитника не общаться с этим человеком.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых фигурантов пензенского эпизода дела "Сети". Они вину не признали и говорили, что дали признательные показания под пытками. Приговор все они обжаловали. В поддержку осужденных проводятся различные акции и публикуются открытые письма с требованием пересмотреть дело.

Сеть Дмитрий Пчелинцев ФСБ Пенза Максим Кульков Максим Иванкин Василий Куксов Алексей Чернов Медуза

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