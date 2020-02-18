Все фигуранты дела "Сети" обжаловали приговор

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Приговор по делу "Сети" (запрещена в России как террористическая организация) обжаловали адвокаты Максима Иванкина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Они сообщили "Интерфаксу", что подали апелляции. Ранее это сделали защитники еще четырех человек, осужденных Приволжским окружным военным судом.

Адвокат Иванкина Константин Карташов и адвокат Куксова Александр Федулов уточнили, что подали предварительные и краткие апелляции на приговор. Адвокат Чернова Александр Фоменко направит свою жалобу в суд до конца дня по почте.

Адвокаты Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова подали апелляции 14 февраля, защитники Ильи Шакурского и Армана Сангынбаева - 17 февраля.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе признал всех семерых виновными в участии в деятельности террористической организации "Сеть". Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии, Шакурский - к 16, Чернов - к 14, Иванкин - к 13, Кульков - к десяти, Куксов - к девяти, Сангынбаев - к шести. Они вину не признали. Некоторые из них говорили, что дали признательные показания под пытками.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали совершить резонансные теракты, чтобы "дестабилизировать обстановку в стране".

В поддержку осужденных выступили правозащитники, деятели культуры, мультипликаторы и книготорговцы. 14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против приговора.

Московский окружной военный суд 17 января 2019 года признал "Сеть" террористическим сообществом.