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Все фигуранты дела "Сети" обжаловали приговор

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Приговор по делу "Сети" (запрещена в России как террористическая организация) обжаловали адвокаты Максима Иванкина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Они сообщили "Интерфаксу", что подали апелляции. Ранее это сделали защитники еще четырех человек, осужденных Приволжским окружным военным судом.

Адвокат Иванкина Константин Карташов и адвокат Куксова Александр Федулов уточнили, что подали предварительные и краткие апелляции на приговор. Адвокат Чернова Александр Фоменко направит свою жалобу в суд до конца дня по почте.

Адвокаты Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова подали апелляции 14 февраля, защитники Ильи Шакурского и Армана Сангынбаева - 17 февраля.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе признал всех семерых виновными в участии в деятельности террористической организации "Сеть". Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии, Шакурский - к 16, Чернов - к 14, Иванкин - к 13, Кульков - к десяти, Куксов - к девяти, Сангынбаев - к шести. Они вину не признали. Некоторые из них говорили, что дали признательные показания под пытками.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали совершить резонансные теракты, чтобы "дестабилизировать обстановку в стране".

В поддержку осужденных выступили правозащитники, деятели культуры, мультипликаторы и книготорговцы. 14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против приговора.

Московский окружной военный суд 17 января 2019 года признал "Сеть" террористическим сообществом.

Сеть Дмитрий Пчелинцев ФСБ Пенза Максим Кульков Максим Иванкин Василий Куксов Алексей Чернов

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