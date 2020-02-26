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Правительство введет усиленную ответственность за нарушение карантина

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает усиление ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу, но пока драконовских мер никто вводить не планирует, заявила вице-премьер, глава оперативного штаба по контролю за инфекцией Татьяна Голикова.

Ранее в феврале стало известно, что из-под карантина в Петербурге сбежали четыре человека. Двое из них вернулись в больницу добровольно, в отношении еще двоих решение о принудительной госпитализации принимал суд. 20 февраля в Москве группа туристов из Китая сбежала на экскурсионном автобусе, завидев направляющихся к ним врачей и полицейских. Их задержали, проверили и поместили в отель на самоизоляцию.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что в связи распространением инфекции за пределами Китая возможность завоза коронавируса в Россию возрастает.

Она добавила, что с учетом того, что пневмония является тяжелой формой заболевания, которое вызывает новый коронавирус, всех, заболевших пневмонией россиян будут проверять на COVID-19. По ее словам, в Москве такие проверки проводятся последние две недели, с начала текущей недели их начали распространять на другие регионы.

По данным руководства ВОЗ, в минувший вторник количество новых случаев заражения, о которых сообщали за пределами Китая, в первый раз превзошло количество новых случаев в Китае.

Китай Татьяна Голикова Анна Попова Роспотребнадзор Петербург

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