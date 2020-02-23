У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 22 февраля на территорию Российской Федерации из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере "Daimond Princess", где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"22 февраля 2020 года в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере "Daimond Princess", где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19. В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что "эвакуация осуществлена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья российских граждан".

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает", - подчеркнула Голикова.

"Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса", - сообщила Голикова.

Правительством Российской Федерации продолжается осуществление всего необходимого комплекса мер для предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и защиты здоровья российских граждан, в том числе находящихся в странах повышенного риска инфицирования COVID-19, подчеркнула вице-премьер РФ.