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Голикова призвала россиян не ездить за рубеж без крайней необходимости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к жителям России с призывом "без лишней надобности" не выезжать в страны мира, где есть случаи заболевания новым коронавирусом COVID-19.

"Особую, как вы понимаете, опасность представляют КНР - мы о ней уже неоднократно говорили, Южная Корея, Иран, Итальянская Республика. Возможно, завтра ситуация будет каким-то иным, дополнительным образом меняться", - сказала Голикова на брифинге в среду по итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России.

Новый коронавирус в Китае

Вице-премьер вновь призвала россиян не ездить за рубеж без крайней необходимости. "Оставайтесь дома. Дома спокойней. И надежней. И мы вам поможем, если что", - добавила она.

Ранее в среду Голикова сообщала, что Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей, где отмечается рост заболеваемости новым коронавирусом. Кроме того, в РФ с полуночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, также сказала вице-премьер.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц.

Во всем мире вирус был завезен в четыре десятка стран, наибольшее число заболевших (кроме материкового Китая) в Южной Корее, Японии, Италии, Иране, Сингапуре, США, Таиланде. Общее число зараженных на земном шаре, по предварительным оценкам, составляет свыше 81 тыс. человек (большая часть по-прежнему приходится на китайскую провинцию Хубэй и соседние регионы КНР). Наибольшую динамику роста числа заболевших и умерших от COVID-19 демонстрируют, в частности, Италия, Южная Корея и Иран.

В России ранее сообщалось лишь о двух подтвержденных случаях коронавируса. Оба пациента (граждане КНР) были выписаны ранее в феврале с выздоровлением. Однако в среду, 26 февраля, стало известно, что у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.

Свыше 680 человек было инфицировано на борту Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля силами МЧС России при поддержке МИД с судна были эвакуированы 8 россиян и помещены под карантин в Казани. Кроме того, как сообщалось, 23 февраля еще 7 россиян с лайнера было эвакуировано под карантин во Владивосток.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Татьяна Голикова Китай Южная Корея Иран Италия

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