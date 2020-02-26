Голикова призвала россиян не ездить за рубеж без крайней необходимости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к жителям России с призывом "без лишней надобности" не выезжать в страны мира, где есть случаи заболевания новым коронавирусом COVID-19.

"Особую, как вы понимаете, опасность представляют КНР - мы о ней уже неоднократно говорили, Южная Корея, Иран, Итальянская Республика. Возможно, завтра ситуация будет каким-то иным, дополнительным образом меняться", - сказала Голикова на брифинге в среду по итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России.

Вице-премьер вновь призвала россиян не ездить за рубеж без крайней необходимости. "Оставайтесь дома. Дома спокойней. И надежней. И мы вам поможем, если что", - добавила она.

Ранее в среду Голикова сообщала, что Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей, где отмечается рост заболеваемости новым коронавирусом. Кроме того, в РФ с полуночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, также сказала вице-премьер.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц.

Во всем мире вирус был завезен в четыре десятка стран, наибольшее число заболевших (кроме материкового Китая) в Южной Корее, Японии, Италии, Иране, Сингапуре, США, Таиланде. Общее число зараженных на земном шаре, по предварительным оценкам, составляет свыше 81 тыс. человек (большая часть по-прежнему приходится на китайскую провинцию Хубэй и соседние регионы КНР). Наибольшую динамику роста числа заболевших и умерших от COVID-19 демонстрируют, в частности, Италия, Южная Корея и Иран.

В России ранее сообщалось лишь о двух подтвержденных случаях коронавируса. Оба пациента (граждане КНР) были выписаны ранее в феврале с выздоровлением. Однако в среду, 26 февраля, стало известно, что у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.

Свыше 680 человек было инфицировано на борту Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля силами МЧС России при поддержке МИД с судна были эвакуированы 8 россиян и помещены под карантин в Казани. Кроме того, как сообщалось, 23 февраля еще 7 россиян с лайнера было эвакуировано под карантин во Владивосток.