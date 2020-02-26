Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - С полуночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, заявила в среду заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме "Аэрофлота" и "Аврора". По словам Голиковой, "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан России. "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС. Пока Ростуризму и МИДу рекомендовано обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию - как тургруппами, так и частным образом.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.