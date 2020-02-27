Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) выступает против увеличения допустимого объема несоложеных продуктов в пиве с 20%, как предусмотрено в действующем законе (171-ФЗ), до 50%, согласно техрегламенту ЕАЭС, который вступит в силу 9 января 2021 года. Свою позицию союз изложил в письме, которое было направлено главе Минфина России Антону Силуанову ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Союз просит сохранить допустимый объем заменяемого солода на уровне не более 20% для пива и не более 30% для пива специального. Это потребует корректировки определения пива в техрегламенте.

"Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", - говорится в тексте письма. По мнению союза, большое количество несоложеных зернопродуктов при производстве пива используется исключительно для снижения его себестоимости.

Кроме того, увеличение доли зернопродуктов до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам РФ, поскольку солодовенная промышленность в стране хорошо развита, дефицита пивоваренного солода нет, указывает союз. Изменение доли солода приведет к сокращению объемов производства солода в целом, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта. При этом методики определения несоложеного сырья в готовом пиве до сих пор не утверждены, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%, считают в союзе.

Союз пивоваров также ссылается на российскую пивоваренную традицию: в 1901 году в Российской империи был принят устав, который запрещал употреблять в пивоварении какие-либо материалы, кроме солода, воды, хмеля и дрожжей. В советское время наблюдался острый дефицит солода, поэтому в некоторых советских сортах допускалось использование ячменя, кукурузы, риса, пшеницы и сахара-песка - но их доля в рецептуре была не более 10-15%.

Союз российских пивоваров создан в 1999 году, в настоящее время в его состав входят 97 участников - как мини-пивоварни, так и крупные промышленные производства. Членами союза до недавнего времени были международные пивоваренные компании - "Балтика", AB InBev Efes и Heineken, на которых приходится около 70% российского рынка пива, однако они заявили о выходе из союза из-за разногласий в некоторых вопросах регулирования отрасли.

В частности, с позицией Союза пивоваров по допустимому содержанию в пиве несоложеных продуктов не согласны в AB InBev Efes.

"Мы считаем, что пивоварение - в том числе и творческий процесс, и крафтовая революция является ярким тому свидетельством. Чем меньше ограничений в рецептуре пива - тем больший выбор есть у нашего потребителя. На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет, поэтому мы против этих искусственных ограничений. В поддержку доли в 50% выступали и коллеги-пивовары из стран ЕАЭС, так как в этих странах нет искусственно созданной категории "пивные напитки" и избыточных ограничений в части рецептуры для пива", - сказал "Интерфаксу" директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода. Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза.