Поиск

Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) выступает против увеличения допустимого объема несоложеных продуктов в пиве с 20%, как предусмотрено в действующем законе (171-ФЗ), до 50%, согласно техрегламенту ЕАЭС, который вступит в силу 9 января 2021 года. Свою позицию союз изложил в письме, которое было направлено главе Минфина России Антону Силуанову ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

В РоссииВ Госдуму внесен законопроект о "живом" и "мертвом" пивеЧитать подробнее

Союз просит сохранить допустимый объем заменяемого солода на уровне не более 20% для пива и не более 30% для пива специального. Это потребует корректировки определения пива в техрегламенте.

"Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", - говорится в тексте письма. По мнению союза, большое количество несоложеных зернопродуктов при производстве пива используется исключительно для снижения его себестоимости.

Кроме того, увеличение доли зернопродуктов до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам РФ, поскольку солодовенная промышленность в стране хорошо развита, дефицита пивоваренного солода нет, указывает союз. Изменение доли солода приведет к сокращению объемов производства солода в целом, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта. При этом методики определения несоложеного сырья в готовом пиве до сих пор не утверждены, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%, считают в союзе.

Союз пивоваров также ссылается на российскую пивоваренную традицию: в 1901 году в Российской империи был принят устав, который запрещал употреблять в пивоварении какие-либо материалы, кроме солода, воды, хмеля и дрожжей. В советское время наблюдался острый дефицит солода, поэтому в некоторых советских сортах допускалось использование ячменя, кукурузы, риса, пшеницы и сахара-песка - но их доля в рецептуре была не более 10-15%.

Союз российских пивоваров создан в 1999 году, в настоящее время в его состав входят 97 участников - как мини-пивоварни, так и крупные промышленные производства. Членами союза до недавнего времени были международные пивоваренные компании - "Балтика", AB InBev Efes и Heineken, на которых приходится около 70% российского рынка пива, однако они заявили о выходе из союза из-за разногласий в некоторых вопросах регулирования отрасли.

В частности, с позицией Союза пивоваров по допустимому содержанию в пиве несоложеных продуктов не согласны в AB InBev Efes.

"Мы считаем, что пивоварение - в том числе и творческий процесс, и крафтовая революция является ярким тому свидетельством. Чем меньше ограничений в рецептуре пива - тем больший выбор есть у нашего потребителя. На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет, поэтому мы против этих искусственных ограничений. В поддержку доли в 50% выступали и коллеги-пивовары из стран ЕАЭС, так как в этих странах нет искусственно созданной категории "пивные напитки" и избыточных ограничений в части рецептуры для пива", - сказал "Интерфаксу" директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода. Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза.

Союз пивоваров РФ ЕАЭС Минфин РФ AB InBev Efes

Новости по теме

Новости

Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями
Изменение Конституции

Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции
Изменение Конституции

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля
Новый коронавирус в Китае

Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта
Новый коронавирус в Китае

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');