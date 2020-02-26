В Москве "заминировали" автовокзалы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве экстренные службы проверяют автовокзалы после анонимного сообщения о возможном взрыве, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". По его словам, число "заминированных" объектов уточняется, также решается вопрос об эвакуации.

25 февраля в городе по той же причине проверили больше 500 зданий, эвакуацию проводили частично, всего было эвакуировано почти 15 000 человек, рассказал информированный источник агентства. По его словам, в том числе минировали более 200 образовательных учреждений, все станции метро, несколько больниц и поликлиник, больше 20 районных судов, башню "Федерация" и другие здания. Бомб нигде не нашли.

В Петербурге 26 февраля утром проводились эвакуации в районных судах. Объединенная пресс-служба городских судов также опубликовала копию электронного письма с угрозами в адрес десятков школ. Днем ранее она сообщала о проверках райсудов.

Также утром в среду проверки прошли в крупных городах Сибири и Дальнего Востока. Там анонимы "заминировали школы". Угрозы не подтвердились.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Массовые угрозы о взрывах поступают в основном в адрес государственных учреждений почти каждый будний день. По оценке источников "Интерфакса", общее число эвакуированных в столице за три месяца приблизилось к 1,7 млн человек.