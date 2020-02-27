США и ЕС призвали Россию найти всех причастных к убийству Немцова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В США и Евросоюзе призвали Россию провести полное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова и найти в том числе заказчиков преступления. Об этом заявили зампосла США в Москве Барт Горман и представитель Внешнеполитической службы ЕС.

"Мы вновь призываем российские власти найти организаторов, заказчиков этого ужасного преступления. Мы также призываем российские власти почтить его память для подтверждения заявленной приверженности свободе слова, собраний, вероисповедания, мирных собраний", - сказал Горман.

В четверг дипломат возложил цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Он напомнил, что Немцов был вице-премьером и что он "ратовал за лучшее будущее для своей страны", боролся за то, чтобы "все россияне могли иметь голос" и "продолжает воодушевлять меня и всех тех, кто стремится к справедливости, прозрачности и свободе".

"Сегодня мы продолжаем оплакивать эту утрату", - сказал дипломат.

Расследование убийства Немцова должно быть полностью расследовано прозрачными методами и все, причастные к этому преступлению, должны быть привлечены к ответственности, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС напомнили, что Немцов "бесстрашно и несмотря на многочисленные препятствия служил делу продвижения демократических ценностей и политического плюрализма в России".

"Он остается примером для многих и сейчас, когда гражданское общество и независимые СМИ в России все больше ущемляются, а свободы ограничиваются рестриктивными законами", - говорится в заявлении.

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей этого преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам в колонии от 11 до 20 лет.

Семья Немцова считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика.