Памфилова пожаловалась на попытки дискредитировать голосование по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о многочисленных попытках дискредитировать работу комиссии по подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Конкретных примеров она не назвала, чтобы не "пиарить" эти инциденты, поскольку "оно того не стоит".

"Есть масса всяких глупостей, которые и в прессе прошли, на грани фола, ложь, всякого рода интерпретации, сплетни, слухи. В общем, много всего, что направлено на то, чтобы как-то дискредитировать нашу работу", - сказала она на заседании комиссии.

Противопоставить этой кампании она предложила честную работу и готовность разъяснить каждый шаг.

ЦИК организует всенародное голосование по поправкам в Конституцию с 14 февраля по поручению президента Владимира Путина. Голосование не будет референдумом и на нем не будет международных наблюдателей. ЦИК рассматривает процедуру как уникальное, разовое событие.

Голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным, следует из поправки, поступившей в Госдуму. Также ЦИК обещал расширить возможности по надомному и досрочному голосованию, а также учредить участки на предприятиях непрерывного цикла. Голосовать будет предложено за все поправки одним пакетом. Предполагается, что все изменения вступят в силу сразу же после завершения голосования.

В конце февраля предварительный формат голосования раскритиковал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По его мнению, процедура ограничивает наблюдение за голосованием, что в итоге может подорвать его легитимность. Свои возражения он изложил Памфиловой в официальном обращении. Также он отмечал, что отсутствие ответственности за нарушения расширяет возможности для фальсификаций. Еще он призвал обеспечить видеонаблюдение за голосованием везде, где оно велось на президентских выборах 2018 года.

После этого Памфилова попросила Госдуму ввести административную или уголовную ответственность за нарушения на всенародном голосовании. В результате в Думу был внесен законопроект об уголовной ответственности за такие нарушения, предусматривающий до четырех лет лишения свободы. Это поправки в УК.

Иностранных экспертов глава ЦИК обещала допустить на участки, но не в качестве наблюдателей. Повсеместного видеонаблюдения Памфилова вводить не собирается, этот вопрос она оставила на усмотрение регионов.