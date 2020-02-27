ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Памфилова также выступила против введения порога явки, чтобы не было "обязаловки"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила ввести в Уголовный кодекс или КоАП поправку о наказании за нарушения в ходе всенародного голосования о пакете поправок в Конституцию. Она заявила это в думском комитете по госстроительству в ходе обсуждения процедуры этого голосования.

Внести эти поправки о "неотвратимости наказания для потенциальных нарушителей" она попросила председателя комитета Павла Крашенинникова. Он поддержал это предложение и пообещал обсудить возможность внесения таких поправок в оба кодекса.

"Очень важно, чтобы была неотвратимость наказания, по аналогии с выборами", - заявила Памфилова.

Глава ЦИК также выступила против введения порога явки для голосования.

"Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать, - сказала она. - Тот, кто считает себя активным гражданином, кто считает, что его мнение должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие".

"Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", - добавила она.

Также Памфилова заверила, что в ходе голосования не будет препятствий для работы наблюдателей. По ее словам, ЦИК заинтересован в обеспечении полноценного наблюдения, поскольку легитимность голосования - это главное.

"Для нас важно, чтобы на всех этапах, включая не только день голосования, но и время досрочного голосования, были наблюдатели, потому что легитимность - это главное, - отметила она. - Общественная палата - это не администратор, это модератор наблюдения, и никаких барьеров для наблюдателей, будь они от любой партии, общественных организаций или в личном качестве, не будет".

По ее словам, любой желающий может получить возможность стать наблюдателем, вне зависимости от политических взглядов, но должен будет пройти обучение.

Ранее предварительно представленный формат голосования раскритиковал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Свои возражения он изложил Памфиловой в официальном обращении. По его мнению, процедура ограничивает наблюдение за голосованием, что в итоге может подорвать его легитимность.

В частности, он отметил расширение возможностей надомного и досрочного голосования, а также организацию пунктов для голосования на предприятиях непрерывного цикла. По его словам, все эти форматы ограничивают возможности наблюдателей. Также он призвал обеспечить видеонаблюдение за голосованием везде, где оно велось на президентских выборах 2018 года.

Голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным, следует из поправки, поступившей в Госдуму. Голосовать будет предложено за все поправки одним пакетом. Предполагается, что все изменения вступят в силу сразу же после завершения голосования.