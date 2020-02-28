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АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с открытым письмом, в котором просит назвать срок действия запрета на продажу туров в Италию и другие страны, так как этот запрет угрожает стабильности туротрасли.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи со вспышкой в этих странах коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки.

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"Решение обратиться в правительство было принято на ежегодном собрании членов АТОР 27 февраля. Письмо направлено на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой. В нем говорится, что применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка "до нормализации эпидемиологической обстановки" не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ассоциации.

При этом упомянутая рекомендация Ростуризма позволяет клиентам отказываться от ранее приобретенных туров в в Италию, Южную Корею и Иран, "что повлечет существенные финансовые убытки для туроператоров", подчеркнули в АТОР.

Ранее исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе заявила, что АТОР предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направление в связи с эпидемией коронавируса в 27 млрд рублей. Она уточнила, что в эту сумму оценены потери в сфере выездного туризма в период до 25 февраля, без учета потерь из-за сворачивания итальянского направления. Сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров. Аналитики ассоциации продолжают следить за ситуацией.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что пока туроператоры не наблюдают большого числа аннуляций туров в Италию, несмотря на просьбы правительства и рекомендации Ростуризма.

АТОР Италия Иран Южная Корея

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