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АТОР оценила в 27 млрд рублей потери туроператоров из-за коронавируса

АТОР оценила в 27 млрд рублей потери туроператоров из-за коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направление в связи с эпидемией коронавируса в 27 млрд рублей, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Новый коронавирус в Китае

Она уточнила, что в эту сумму оценены потери в сфере выездного туризма в период до 25 февраля, без учета потерь из-за сворачивания итальянского направления. Сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров. Аналитики ассоциации продолжают следить за ситуацией.

Пока туроператоры не наблюдают большого числа аннуляций туров в Италию, несмотря на просьбы правительства и рекомендации Ростуризма, сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Последние месяцы Италию активно бронировали и на февраль, и на 8 марта, глубина продаж у туроператоров доходила до октября, поэтому запрет реализации туров больно ударил по их планам. В связи с рекомендациями Ростуризма компании вынуждены отменять круглогодичные чартерные программы в страну. Тем не менее, от туров на ближайшие даты российские туристы не отказываются, особенно горнолыжники - аннуляции носят единичный характер. В случае отказа туроператоры возвращают деньги за тур согласно российскому законодательству", - рассказала она.

По словам Тюрной, туроператоры попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова о помощи из-за закрытия Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана из-за коронавируса. На этих направлениях работают больше 40 компаний. РСТ попросил его поддержать туроператоров, которые работают с этими направлениями, и помочь им добиться возврата средств от партнеров, в том числе от авиакомпаний за оплаченные авиабилеты.

Аналогичные письма направлены замминистра ведомства Сергею Галкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Ростуризм 24 января Ростуризм дал рекомнендацию не ездить в Китай, а месяц спустя агентство обязало туроеператороп прекратить продавать туры в Италию, Республику Корея и Иран.

Если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а без господдержки ряд компаний закроется, предупредила Тюрина.

Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
АТОР РСТ Китай Италия Южная Корея Иран Ирина Тюрина Ростуризм Максим Решетников Майя Ломидзе

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