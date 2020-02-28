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"Аэрофлот" переведет рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии в "китайский" терминал "Шереметьево"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что с 1 марта переведет рейсы из Ирана и Южной Кореи в терминал F аэропорта "Шереметьево", который раньше был выделен для рейсов из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

В этот же терминал переведут рейсы KE 923/924, выполняемые "Аэрофлотом" совместно с авиакомпанией Korean Air. Там же с 1 марта будут обслуживаться все рейсы "Аэрофлота", прибывающие из Италии.

Рейсы из "Шереметьево" в города Италии будут вылетать из терминалов, указанных в расписании.

27 февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с распространением коронавируса в этих странах. Минтранс решил с 28 февраля ограничить авиасообщение с Ираном, сохранив только рейсы "Аэрофлота" и Mahan air, а также с Кореей, сохранив также рейсы "Аэрофлота" и Korean Air. По рейсам в Италию ограничительных решений не принималось: вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что страна входит в Евросоюз.

С конца января Россия начала ограничивать авиасообщение с Китаем: сейчас остаются только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F "Шереметьево".

Аэрофлот Италия Южная Корея Иран Китай

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