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В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса, объявлена в розыск.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что на это есть соответствующее решение суда.

У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

В РоссииПравительство введет усиленную ответственность за нарушение карантинаЧитать подробнее

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 51 стране.

В феврале стало известно, что из-под карантина в Петербурге сбежали четыре человека. Двое из них вернулись в больницу добровольно, в отношении еще двоих решение о принудительной госпитализации принимал суд.

На фоне этого в правительстве обсуждают усиление ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу, но пока жестких мер вводить не планируется.

Севастополь

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