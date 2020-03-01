Севастопольские врачи обвинили сбежавшую из-под карантина женщину в хулиганском поведении

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса, вела себя с врачами некультурно, заявила главный врач медицинского учреждения Инга Матяж.

"Пациентка с самого начала вела себя не совсем культурно, оскорбляла сотрудников. (. . .) Плюс ко всему, она еще умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила. (. . .) Ее поведение - нонсенс", - сказала Матяж журналистам.

Эту информацию медики передали в правоохранительные органы.

Главврач также опровергла информацию из соцсетей, что пациента лежала в общей палате. По словам Матяж, женщина была помещена в одиночный бокс. Ее состояние было удовлетворительным.

При этом вопрос о том, как сбежала пациентка, остался без ответа: камер видеонаблюдения в больнице нет.

Всего за последний период в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус наблюдалось до пяти пациентов, результаты анализов, по словам главврача, у всех отрицательные.

Ранее стало известно, что женщина, которая после возвращения из КНР находилась на карантине, самовольно покинула медучреждение.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар для завершения обследования.