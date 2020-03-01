Поиск

Севастопольские врачи обвинили сбежавшую из-под карантина женщину в хулиганском поведении

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса, вела себя с врачами некультурно, заявила главный врач медицинского учреждения Инга Матяж.

"Пациентка с самого начала вела себя не совсем культурно, оскорбляла сотрудников. (. . .) Плюс ко всему, она еще умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила. (. . .) Ее поведение - нонсенс", - сказала Матяж журналистам.

В РоссииВ Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусуЧитать подробнее

Эту информацию медики передали в правоохранительные органы.

Главврач также опровергла информацию из соцсетей, что пациента лежала в общей палате. По словам Матяж, женщина была помещена в одиночный бокс. Ее состояние было удовлетворительным.

При этом вопрос о том, как сбежала пациентка, остался без ответа: камер видеонаблюдения в больнице нет.

Всего за последний период в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус наблюдалось до пяти пациентов, результаты анализов, по словам главврача, у всех отрицательные.

Ранее стало известно, что женщина, которая после возвращения из КНР находилась на карантине, самовольно покинула медучреждение.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар для завершения обследования.

Севастополь

Новости по теме

Новости

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Новый коронавирус в Китае

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Новый коронавирус в Китае

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Вступили в силу ограничения на въезд иностранцев из Южной Кореи в РФ

Российские издания объединились в "Синдикат-100"

Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Губернатор Сахалина попросил прекратить транспортное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');