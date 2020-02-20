У сбежавшей из больницы в Петербурге пациентки коронавирус не обнаружили

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - У сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы Аллы Ильиной не подтвердился коронавирус, в пятницу она сможет вернуться домой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В 19.30 управлением получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки Ильиной, взятых 17 февраля, из референс-центра "Вектор" в Новосибирске на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. Результат отрицательный. Выписка гражданки Ильиной из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля", - уточнил собеседник агентства.

7 февраля Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы, где она находилась на коронавирусном карантине, замкнув провода в электронном замке двери инфекционного бокса. Несколько дней спустя её примеру последовали еще трое пациентов.

Позже двое из них добровольно вернулись в стационар, а Ильину - вернули в больницу через суд. Последняя сбежавшая пациентка добровольно вернулась в Боткинскую больницу в четверг.

После побега пациентов был уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, занимавший эту должность с 1994 года. В его защиту высказалась группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.