Профильный комитет Думы поддержал поправки об органах местного самоуправления

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправки о местном самоуправлении.

"Согласно поправкам, предлагается изложить (статью Конституции. - ИФ.) в следующей редакции, указав, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Сейчас эта статья Основного закона предусматривает, что органы местного самоуправления кроме прочих полномочий "устанавливают местные налоги и сборы".

Действующее положение статьи 132-й, в частности, часть 1, к полномочиям органов местного самоуправления также относят охрану общественного порядка. Одобренная 28 февраля поправка подобного уже не предусматривает.

Также в поправках есть положение о том, что органы местного самоуправления обеспечивают доступность медицинской помощи. Эту поправку предложил член группы по подготовке поправок, доктор Леонид Рошаль, другие члены группы его поддержали.

Кроме того, поправки в часть 2 статьи 132 Конституции предлагают уточнить, что "органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта РФ отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств".

По словам Крашенинникова, предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории.

Кроме того, поправками статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) регионов и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Поправки были подготовлены на основании предложений членов рабочей группы. Их авторами стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров, а также сенаторы Андрей Клишас и Светлана Горячева.