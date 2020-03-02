У родственников заболевшего коронавирусом москвича не оказалось симптомов COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - У родственников и знакомых заболевшего коронавирусом COVID-19 москвича, прилетевшего из Италии, отсутствуют симптомы этой болезни. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

"В больницах сейчас находятся шесть родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей). У них симптомы заболевания полностью отсутствуют", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, установить весь круг контактов заболевшего коронавирусом удалось менее чем за сутки.

"Что важно, никто из них за прошедшее время не выходил на работу, так как все находились в отпуске. У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы", - рассказали в штабе.

Там отметили, что московский штаб в этой ситуации эффективно взаимодействовал со службами Московской области и Республики Крым.

"При этом также были определены пассажиры самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим. Среди пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России", - добавил собеседник "Интерфакса".