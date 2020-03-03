Песков заявил, что РФ останется светским государством при упоминании бога в Конституции

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Внесение в Конституцию РФ поправки с упоминанием Бога не изменят светского характера российского государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне, 2 марта, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в Основной закон, одна из которых звучит следующим образом: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

На просьбу журналистов уточнить, чьих предков имел в виду Путин, Песков сказал: "Наших с вами. Предков тех, кто живет в Российской Федерации". На вопрос, какие идеалы имеются в виду, пресс-секретарь ответил: "Наши общие. Это следует из текста".

На реплику, какого именно бога имел в виду Путин, Песков пообещал, что это будет "своевременно прояснено". Журналист поинтересовался, будет ли на эту тему принят отдельный федеральный закон, пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на этот вопрос.

Реагируя на вопрос, перестанет ли РФ быть светским государством в случае принятия такой поправки и как государство будет относиться к атеистам, Песков сказал: "Тоже не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет".

Песков пообещал также, что вопросы, связанные с данной поправкой, "будут своевременно прояснены". "Однако точного времени и точного формата разъяснения я вам сейчас назвать не могу", - заметил он, добавив, что соответствующее толкование будет даны до всенародного голосования по поправкам. "До принятия (поправок - ИФ), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста - об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы", - заключил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что считает правильным обращаться за всеми комментариями, в том числе по поправкам, предложенным самим президентом, именно в рабочую группу. "Здесь будет более уместна все-таки юридическая оценка, трактовка, которой я вам квалифицированно дать не могу", - пояснил Песков.

При этом он исключил возможность того, что внесенные президентом поправки к законопроекту об изменениях Конституции, будут еще корректироваться. "Как может правиться то, что уже внесено президентом? Подождите, все будет со временем проясняться и разъясняться, еще предстоит второе чтение законопроекта, и сейчас главная работа ведется в Госдуме", - сказал Песков.

"Чудесатая" поправка

В понедельник, 2 марта, внесение поправки в Конституцию с упоминанием бога раскритиковал член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе. Журналист назвал поправку "чудесатой" и отметил, что "кому-то предки передали веру в Бога, кому-то не передали". Он также выразил опасение, что такая формулировка поправки выведет атеистов в России "за скобки государства". В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что спокойно относится к внесению такой поправки.

С предложением включить упоминание о боге в Конституцию РФ в феврале выступил глава РПЦ, патриарх Кирилл. "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал предстоятель РПЦ.