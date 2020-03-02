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В СПЧ назвали "чудесатой" поправку об упоминании бога в Конституции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что многие одобряют президентскую поправку об упоминании бога в Конституции, член СПЧ Николай Сванидзе, в свою очередь, полагает, что эта поправка "чудесато звучит".

Изменение Конституции

"Я к этому отношусь спокойно, бог упоминается в гимне России, мы спокойно его поем, ничего страшного не происходит. Думаю, многие к этому относятся положительно. Не вижу никого, кто бы исполнял гимн России, возмущаясь тем что там есть упоминание бога", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в понедельник.

Сванидзе, в свою очередь, раскритиковал поправку. "Потому что кому-то предки передали веру в Бога, кому-то не передали. У нас нерелигиозная страна по ныне действующей Конституции, церковь отделена от государства. Есть люди верующие, есть неверующие. Получается, эта формулировка людей неверующих выводит за скобки государства", - сказал журналист "Интерфаксу". По его мнению, "это неправильно, но, раз это предложил президент, это будет принято, значит, будем с этим жить".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам в понедельник, как сформулирована поправка к Конституции, внесенная президентом и упоминающая бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал поправку Володин.

С предложением включить упоминание о боге в Конституцию РФ в феврале выступил глава РПЦ, патриарх Кирилл. "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал предстоятель РПЦ.

Валерий Фадеев СПЧ Николай Сванидзе Владимир Путин

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