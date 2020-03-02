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Путин предложил зафиксировать в Конституции правопреемственность России от СССР

Путин предложил зафиксировать в Конституции правопреемственность России от СССР
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны РФ от СССР.

"Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента, (...) о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник по итогам заседания Совета нижней палаты парламента. Он отметил, что предложение является "ответом на запрос, который существует в обществе".

Володин также рассказал журналистам, как сформулирована поправка к Конституции, внесенная президентом и упоминающая бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал спикер Госдумы.

Кроме того, среди поступивших в понедельник в Госдуму поправок Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ, заявил Володин.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются", - рассказал председатель Госдумы.

Володин также сообщил, что в президентских поправках указывается, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". "Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - зачитал поправку спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента также рассказал, что глава государства внес в Думу поправку, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но предоставляет право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных.

"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, закрепляет нашу традицию, историю культуру, закрепляется язык русский на территории всей страны, но в республиках могут устанавливать языки этих республик", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он сообщил, что тем самым обеспечивается защита прав народов РФ, их право на язык. По его словам, республики смогут устанавливать свои государственные языки в органах госвласти, местного самоуправления, в других учреждениях. Они смогут использовать свои госязыки наравне с общим для РФ госязыком, отметил Володин.

О том, что Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, стало известно ранее в понедельник. Их направят в профильный комитет - по госстроительству и законодательству. По словам Володина, путинские поправки изложены на 24 страницах.

Спикер напомнил, что 2 марта - последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением. Срок их приема завершился в 18:00 по Москве.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 10 марта.

Хроника 15 января – 02 марта 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума

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