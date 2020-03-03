В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В законопроект о поправке в Конституцию ко второму чтению поступила поправка о возможности создания в России федеральных территорий. Ее текст есть в распоряжении "Интерфакса".

"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - говорится в документе. Поправка также предусматривает, что "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается" федеральным законом, следует из поправки.

Авторами поправки стали председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее о том, что в Конституцию предложено внести понятие "федеральные территории", сообщал Клишас. По его словам, этот вопрос должна была обсудить рабочая группа по подготовке поправок. К таким территориям сенатор предлагал отнести закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктику. На их территориях предполагалось ввести особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.