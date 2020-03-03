Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В законопроект о поправке в Конституцию ко второму чтению поступила поправка о возможности создания в России федеральных территорий. Ее текст есть в распоряжении "Интерфакса".

Изменение Конституции

"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - говорится в документе. Поправка также предусматривает, что "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается" федеральным законом, следует из поправки.

Авторами поправки стали председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее о том, что в Конституцию предложено внести понятие "федеральные территории", сообщал Клишас. По его словам, этот вопрос должна была обсудить рабочая группа по подготовке поправок. К таким территориям сенатор предлагал отнести закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктику. На их территориях предполагалось ввести особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.

Хроника 15 января – 03 марта 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Конституция Павел Крашенинников Арктика

Новости по теме

Новости

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в "Шереметьево"

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Самолет рейса Москва-Цюрих экстренно возвращается в "Шереметьево"

Самолет рейса Москва-Цюрих экстренно возвращается в "Шереметьево"

Лайнер Новосибирск-Москва пошел на экстренную посадку из-за сигнала о бомбе

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

Каждый десятый россиянин решил соблюдать великий пост

Самолет Новосибирск-Москва после экстренного снижения изменил курс для посадки в Перми

Самолет Новосибирск-Москва после экстренного снижения изменил курс для посадки в Перми
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');