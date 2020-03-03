В ЦИК предложили слоган для голосования по Конституции

Его и логотип голосования представят в ближайшее время

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Среди вариантов слогана для общенародного голосования по пакету поправок в Конституцию лидирует "Наша страна, наша Конституция, наше решение!", сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Она сослалась на проводимые исследования.

По ее словам, ЦИК в ближайшее время примет решение по дате презентации официального слогана и эмблемы голосования. По ее словам, представленный вы СМИ логотип "весьма похож" на лидирующий вариант.

"Мы готовимся, в том числе, к информированию избирателей. В связи с этим заказываем разработку информационной продукции, сейчас она в достаточно высокой степени завершения", - сказала она.

Комиссия готовит проведение этого голосования с 14 февраля, когда получила соответствующее распоряжение президента Владимира Путина, напомнила Гришина.

Окончательный вариант слогана и логотипа выбирается "обычным порядком, как и любая информационная продукция, по научным канонам распространения информации".

Ранее 3 марта РБК сообщил, что ЦИК предварительно утвердил логотип и слоган для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое должно пройти 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, а слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!"