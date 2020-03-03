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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки в Конституцию, которая вводит понятие "государствообразующий народ". Это понятие содержится в положении о государственном языке России, которым является русский "как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов."

Изменение Конституции

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации", - заявил он через пресс-службу пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

Муфтий не спорит, что русские как самый многочисленный народ в России, является титульной нацией.

"Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы - россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", - заявил он.

Одновременно Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества.

Поправки с упоминанием бога, государствообразующего народа и другие президент Владимир Путин внес 2 марта в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.

Камиль Самигуллин Татарстан Владимир Путин Конституция

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